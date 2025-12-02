Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика Анастасии Егазарян.

Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО.

Рост выручки замедлился практически до нуля, но это не стало сюрпризом после публикации результатов РСБУ ранее, отмечает эксперт.

Рентабельность скорректированной EBITDA в 25% оказалась лучше наших прогнозов на 2 п.п. - в основном на фоне меньшей, чем ожидалось, инфляции затрат на ФОТ, указывает Егазарян.

"Замедление роста выручки вместе с хорошим контролем операционных затрат создает нейтральное впечатление от отчетности. Несомненно, новостной поток в отношении геополитической ситуации является определяющим для котировок в ближайшей перспективе", - пишет аналитик Альфа-банка в материале.

