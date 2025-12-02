.
02 декабря 2025 года 13:04
Цена меди не обладает потенциалом большого роста в 2026г - инвестбанк "Синара"
Котировки меди не обладают потенциалом большого подъема с текущих уровней в следующем году, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цены на медь остаются на высоких уровнях благодаря стабильному спросу и опасениям дефицита, констатируют эксперты. Бурного роста спроса в текущем году не наблюдается из-за ослабления многих экономик, а предложение оказывается хуже ожиданий из-за ряда происшествий на крупных добывающих активах. Производство в следующем году, возможно, окажется ниже консенсус-прогноза, однако опасения внушают огромные запасы меди в США, отмечают аналитики инвестбанка. "Они были аккумулированы в 1П25 на ожиданиях ввода пошлин Д. Трампом. Пошлины в итоге введены не были, поэтому в плане баланса рынка существует большой навес из-за сформированных закупок. Вместе с тем в Китае потребление меди в 2025 году не растет высокими темпами", - говорится в обзоре. "Учитывая в целом сбалансированный рынок в моменте и крупные запасы в США, мы не видим большого потенциала для роста котировок металла в 2026 году с текущих уровней, однако можем несколько повысить наш текущий ценовой прогноз на 2026 год с $10000/тонну, - пишут эксперты. - Кратковременное превышение отметки в $11000/тонну вероятно, однако с фундаментальной точки зрения, как показывают наблюдения, цена выше этого уровня отталкивает китайских покупателей и они сокращают закупки, а котировки в результате откатываются назад". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-МЕДЬ-ПРОГНОЗ
.
.
