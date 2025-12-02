"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "Роснефти", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент в пятницу, 28 ноября, раскрыл результаты за III квартал 2025 года по МСФО.

"EBITDA и свободный денежный поток в хорошей форме. Наш главный вывод - относительно высокие денежные показатели "Роснефти", а это уверенный сигнал для рынка в условиях низких рублевых цен в текущем году, - отмечают эксперты. - Тем не менее сейчас спотовая цена нефти марки Urals находится на локальных минимумах, ниже 3500 руб. за баррель, что сказывается на котировках российских нефтяников и "Роснефти" в частности. В последние дни оптимизм рынка связан с переговорами вокруг Украины".

Вклад прибыли за 3К25 в дивиденды за 2025 год должен составить только 1,5 руб. на акцию (доходность - 0,4%), отмечают аналитики "БКС МИ" ("Роснефть" традиционно распределяет 50% нескорректированной чистой прибыли).

"Мы подтверждаем "позитивный" взгляд на бумагу, так как видим перспективы снижения ключевой ставки ЦБ РФ, нахождения рублевой цены существенно ниже наше долгосрочного прогноза (5200 руб. за баррель в 2025 году) и роста добычи на проекте "Восток Ойл", - пишут эксперты в обзоре.

