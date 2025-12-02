Акции Транснефти сохраняют долгосрочную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Транснефти" сохраняют инвестиционную привлекательность на долгосрочном горизонте, учитывая потенциальную дивидендную доходность и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты нейтрально оценивают опубликованную отчетность эмитента.

Снижение чистой прибыли было ожидаемым вследствие увеличения налоговой нагрузки на компанию, при этом на фоне значительного объема депозитов (234 млрд на конец сентября) компания сохраняет высокую финансовую устойчивость и остается бенефициаром высоких процентных ставок в экономике, отмечают они.

Аналитики сервиса ожидают, что на фоне текущих договоренностей ОПЕК+ объемы добычи нефти в России продолжат восстанавливаться в четвертом квартале 2025 года. А восстановление добычи может привести к увеличению объемов транспортировки нефти по трубопроводам компании, что в совокупности с индексацией тарифов "Транснефти" поддержит прибыль компании, несмотря на увеличение налоговой нагрузки, говорится в материале.

Эмитент за девять месяцев 2025 года заработал своим акционерам 321 рубль чистой прибыли на одну бумагу, что соответствует 24% текущей акционерной доходности.

По оценке экспертов сервиса, в следующем году компания может выплатить акционерам около 180 рублей на одну бумагу в виде дивидендов за 2025 год (потенциальная доходность - 13,5%).

Учитывая потенциальную дивидендную доходность и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Банка России, аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что акции "Транснефти" сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов.

