"Финам" понизил прогнозную цену акций Инарктики до 620 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Инарктики" с 820 рублей до 620 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

Несмотря на сложный период и перенос производственных планов, эмитент остается лидером рынка с уникальной вертикальной интеграцией, господдержкой и восстановительным потенциалом, констатирует эксперт.

"Текущие котировки бумаг уже частично учитывают реализовавшиеся биологические риски, а восстановление биомассы и запуск новых мощностей создают фундамент для роста финпоказателей компании, когда объем товарной рыбы стабилизируется, - указывает Магомедов. - Сохраняем рекомендацию "покупать" при пониженной целевой цене. Стоит отметить сохраняющиеся риски турбулентности котировок по итогам следующих полугодовых отчетов, в случае если восстановление показателей выручки займет больше времени".

Также эксперт отмечает, что компания выплачивает дивиденды три раза в год. "На горизонте двенадцати месяцев мы ожидаем выплаты в размере 60 руб. на акцию", - пишет он в обзоре.

Также аналитик "Финама" обращает внимание, что эмитент управляет всеми этапами производственного цикла: от производства смолта (малька) до переработки и дистрибуции, что помогает обеспечивать контроль затрат, операционную эффективность и стабильное качество продукции.

Основной бизнес-юнит компании - ООО "Инарктика Северо-Запад" не платит налог на прибыль, являясь сельскохозяйственным производителем.

Основной риск, по мнению Магомедова - неконтролируемые биологические и погодные факторы (температура воды, паразиты, заболевания, медузы), влияющие на производство. "Инарктика" также зависит от курса рубля: сильный рубль приводит к снижению внутренней цены и ухудшает конкурентоспособность с импортерами чилийской и турецкой рыбы.

