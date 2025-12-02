Фундаментальных поводов для закрепления рубля ниже 11 руб./юань пока нет - ПСБ

Фундаментальных поводов для закрепления курса пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. за юань в настоящее время нет, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем во вторник продолжения тенденции на снижение рубля на пониженном предложении иностранной валюты со стороны экспортеров. В текущий момент мы не видим фундаментальных поводов для закрепления юаня ниже 11 руб. за юань, - пишет эксперт. - Более того, активизация спроса со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм), по нашим оценкам, будет способствовать возвращению китайской валюты в диапазон 11-11,5 руб. за юань, а к концу недели может вывести юань в середину данного коридора".

