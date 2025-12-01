Прогнозная цена акций Транснефти - 1723 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1723 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО вышла лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты. Прибыль оказалась более высокой за счет зависимых компаний.

"Расчетный дивиденд за 3К25 мы оцениваем в 54 рубля на акцию, дивдоходность - 4,2%, - указывают аналитики в комментарии. - У нас позитивный взгляд на бумаги компании, выручка которой не зависит от цен на нефть и курса рубля. Целевой уровень на двенадцать месяцев - 1723 рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.