"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Whoosh до 110 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций Whoosh до 110 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать" для них, сообщается в обзоре аналитика брокера Ляйсян Седовой.

Ведущий оператор кикшеринга 25 ноября опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года.

Итоги получились ожидаемо слабее прошлого года - прежде всего, отмечает эксперт, из-за сезонности в России, роста расходов и усиления конкуренции. Дополнительное давление оказали сбои геолокации и периодические отключения мобильного интернета.

Эмитент считает эти факторы временными и уже реализует решения.

"Слабость текущих результатов в целом учтена рынком. Фокус компании смещается на международную экспансию, где как раз формируются основные точки роста, - указывает Седова. - Акции торгуются с форвардным EV/EBITDA 2025 около 6,9х, что ниже показателя другого игрока в секторе - "Делимобиля". Мы подтверждаем рекомендацию "держать" и снижаем целевую цену до 110 рублей".

"Как мы отмечали ранее, по итогам дивидендного сезона 2025 года рассчитывать на выплаты от Whoosh не приходится. Это связано с тем, что уровень долговой нагрузки компании превысил 2,5x еще по итогам первого полугодия, - указывает аналитик "Т-Инвестиций". - Кроме того, база для расчета дивидендов - прибыль первого полугодия 2025 года и второго полугодия 2024 года - также дает отрицательное значение, что исключает возможность выплат".

