Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Рубль отличает тренд на укрепление, который носит скорее краткосрочный характер, отмечает эксперт.

По мнению Тимошенко, на его стороне продолжают оставаться жесткие меры валютного контроля в РФ, которые снижают спрос на иностранную валюту.

Внимание рынков приковано к перспективам очередного витка мирных переговоров. Он может заметно скорректировать как нефтяные цены, так и расстановку сил в валютных парах, обращает внимание аналитик банка.

Мировые позиции доллара оказались под давлением от сильной экономической статистики, поскольку прогнозы по снижению ставки Федрезервом США были пересмотрены.

В еврозоне в фокусе находятся данные по инфляции и безработице в Германии, которые способны оказать давление на текущий курс евро. При этом, указывает Тимошенко, оптимизма европейской валюте может добавить статистика по ноябрьскому увеличению индекса деловых настроений в еврозоне, а также росту доверия к сфере услуг, которое достигло максимума с октября прошлого года.

