Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
01 декабря 2025 года 11:41
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, учитывая значительную недооценку бумаг по мультипликаторам относительно российских аналогов, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Представленную отчетность эмитента за 10М25 по МСФО мы оцениваем умеренно позитивно. Из плюсов можно отметить заметное восстановление чистой процентной маржи в октябре, а также относительно невысокую в сравнении с другими отечественными банками стоимость риска, - отмечает эксперт. - Из негативных моментов - сохраняющиеся довольно высокие темпы роста операционных расходов и по-прежнему лишь небольшое превышение показателями достаточности капитала регуляторных минимумов, что пока не позволяет со 100%-ой вероятностью рассчитывать на продолжение дивидендных выплат". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
01 декабря 2025 года 14:09
