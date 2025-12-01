"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, учитывая значительную недооценку бумаг по мультипликаторам относительно российских аналогов, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Представленную отчетность эмитента за 10М25 по МСФО мы оцениваем умеренно позитивно. Из плюсов можно отметить заметное восстановление чистой процентной маржи в октябре, а также относительно невысокую в сравнении с другими отечественными банками стоимость риска, - отмечает эксперт. - Из негативных моментов - сохраняющиеся довольно высокие темпы роста операционных расходов и по-прежнему лишь небольшое превышение показателями достаточности капитала регуляторных минимумов, что пока не позволяет со 100%-ой вероятностью рассчитывать на продолжение дивидендных выплат".

