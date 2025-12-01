Курс рубля пока может двигаться вблизи 10,95-11,15 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может двигаться вблизи уровней 10,95-11,15 рубля за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что сейчас на стороне рубля могут играть и притоки валюты со стороны экспортеров на фоне вступления в силу октябрьских санкций США.

При этом, по их мнению, в пятницу на рынке может усилиться волатильность в преддверии технического размещения первых юаневых ОФЗ.

Ключевым фактором давления на сырье остается снижение премии за геополитический риск, указывают аналитики банка в комментарии.

Впрочем, в понедельник новые месячные фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у $63,5 за баррель, обращают внимание они. Поддержку котировкам оказывает решение ОПЕК+ приостановить наращивание добычи.

Тем не менее у нефти остаются риски повторного ухода к $62 за баррель при появлении значимых деэскалационных новостей, говорится в материале экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.