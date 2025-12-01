Рубль может вернуться в середину диапазона 11-11,5 руб./юань к концу текущей недели - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться вернуться в середину диапазона 11-11,5 рубля за юань к концу текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Высокая новостная активность, вероятно, останется актуальной на текущей неделе и это практически гарантирует повышенную волатильность курсовых котировок, отмечает аналитик.

Также, по его мнению, необходимо учитывать, что на текущей неделе продажи валюты экспортерами снизятся, что заметно ограничит возможности рубля по дальнейшему укреплению.

"Таким образом, с учетом сезонно активного спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм), в краткосрочной перспективе скорее следует ориентироваться на коррекцию курсовых котировок или их стабилизацию около 11 руб. за юань. К концу предстоящей недели китайская валюта может попытаться вернуться в середину нашего целевого диапазона 11-11,5 руб." - пишет Попов в комментарии.

