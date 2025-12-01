Прогнозная цена акций Газпрома на горизонте года - 153 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций "Газпрома" на горизонте года составляет 153 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО.

Отчетность вышла хуже ожиданий рынка, констатируют эксперты.

Свободный денежный поток остается отрицательным из-за высоких капитальных вложений и процентных платежей.

"На дивиденды по итогам текущего года мы не рассчитываем. Сейчас "Газпром" - это ставка на снижение санкционного давления. Наша цель на двенадцать месяцев по акциям компании - 153 рубля", - пишут аналитики телеграм-канала в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.