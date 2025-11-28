Курс рубля базово останется в декабре в диапазоне 79,5-83 руб./$1 - "Цифра брокер"

Курс валютной пары доллар/рубль в базовом сценарии останется в декабре текущего года в диапазоне 79,5-83 руб./$1, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Ивана Ефанова.

"Российский рубль может столкнуться с дополнительным давлением в декабре. Отчасти это связано с традиционным увеличением бюджетных расходов в конце года, размещением юаневых облигаций Минфином и повышенным спросом на валюту со стороны населения в преддверии новогодних праздников, отмечает эксперт в комментарии. - В базовом сценарии ожидаем, что курс доллара и в декабре останется в диапазоне 79,5-83 руб./$1", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.