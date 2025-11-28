Акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил результаты за десять месяцев 2025 года. Чистая прибыль банка за отчетный период составила 407,2 млрд рублей, увеличившись на 0,6% относительно аналогичного периода 2024 года.

Эксперты умеренно-позитивно оценивают результаты эмитента за 10М25 и считают, что ВТБ остается одним из бенефициаров снижения ключевой ставки.

Аналитики сервиса ожидают продолжения разворота чистой процентной маржи ВТБ на фоне снижения ключевой ставки Банка России (прогнозируют рост чистой процентной маржи до 2% в декабре 2025 года).

В совокупности с ростом комиссионных и прочих операционных доходов это позволит группе заработать, по оценке экспертов "Газпромбанк Инвестиций", около 500 млрд рублей чистой прибыли в текущем году и половину направить на дивиденды.

Прогнозный размер дивиденда за 2025 год составляет около 18 рублей на акцию, а дивидендная доходность к текущей цене - порядка 25%.

На взгляд аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.