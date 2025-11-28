.
28 ноября 2025 года 17:39
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Акрона
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг "Акрона" с прогнозной стоимостью на уровне 14165 рублей за штуку, сообщается в обзоре ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент продемонстрировал сильный рост ключевых финансовых результатов за 3К25, подкрепленный более высокими ценам на удобрения и наращиванием выпуска товарной продукции в рамках долгосрочных планов по увеличению производства, констатирует эксперт. "В то же время мы считаем текущую оценку "Акрона" завышенной по причине более высокого значения EV/EBITDA 2025П (8,4х) и более низкой форвардной дивидендной доходности (3,3%) в сравнении с российским сектором металлов, добычи и химической промышленности, а также ближайшим аналогом - "ФосАгро". Наша рекомендация для бумаг компании - "продавать" с целевой ценой 14165 руб." - пишет Данилов в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
28 ноября 2025 года 19:02
