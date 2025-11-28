Оценка котировок серебра позитивна в среднесрочной перспективе - ПСБ

Среднесрочная оценка котировок серебра позитивна, возможна восходящая динамика в сторону $59-60 за тройскую унцию, считают аналитики банка ПСБ.

Дефицит металла на рынке, а также рост потребления со стороны зеленых технологий и электроники будут способствовать восходящей динамике, отмечают эксперты в комментарии.

