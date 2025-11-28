SberCIB рекомендует держать акции РусГидро, Астры и Диасофта

SberCIB Investment Research рекомендует "держать" акции "РусГидро", ГК "Астра" и ПАО "Диасофт", сообщается в материале аналитиков.

"РусГидро" опубликовала результаты за третий квартал - они оказались хуже прогнозов. Эксперты назвали эти результаты "умеренно негативными". И хотя они не оправдали ожидания SberCIB, по итогам девяти месяцев показатели все же выросли.

Оценка прежняя - "держать", таргет - 0,51 рубля за штуку.

Результаты ГК "Астра" за 3К25 аналитики инвестбанка оценивают как слабые. Четвертый квартал - сезонный и будет решающим для годовых результатов.

Эксперты обновили финансовую модель компании и понизили таргет до 360 рублей за штуку, оценка - "держать".

"Диасофт" отчитался за первое полугодие тоже хуже ожиданий аналитиков. В SberCIB оценивают результаты как слабые. Оценка - "держать", таргет - на уровне 2000 рублей за штуку.

