"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ГК "Сегежа"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

Эксперт отмечает, что без улучшения финансовой ситуации компания в 2026 году опять столкнется с необходимостью перекредитовываться или реструктурировать долг. Так, по графику погашения в следующем году компания должна погасить 23 млрд руб. долга, что выглядит как существенный вызов при EBITDA за предыдущие четыре квартала в 4,6 млрд руб.

"Мы пока не видим каких-то ярких действий или трендов, которые бы позволили изменить ситуацию. Хотя курс рубля и цены на пиломатериалы могут существенно поменять картину, - указывает аналитик "БКС МИ". - Сохраняем "негативный" взгляд на "Сегежу". Пока инвестиционный кейс остается ставкой на улучшение строительного рынка в России и Юго-Восточной Азии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.