Цена золота может вырасти в район $4200-4400/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Котировки золота могут вырасти в район $4200-4400 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, на среднесрочном горизонте основным сценарием является рост в район $4600-5000 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики банка ПСБ.

Золото за последние две недели скорректировалось от достигнутых ранее максимумов, снизившись в район $4000 за унцию, и перешло к восстановлению, констатируют эксперты.

Котировки драгметалла находились под давлением на фоне завершения "шатдауна" в США, укрепления доллара и возросших опасений инвесторов относительно действий ФРС.

"В краткосрочной перспективе из-за высокой вероятности дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики в США не исключаем рост стоимости золота в район $4200- 4400 за унцию. На среднесрочном горизонте основным сценарием является рост в район $4600-5000", - пишут аналитики банка в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.