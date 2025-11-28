"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "РусГидро", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал результаты за III квартал 2025 года по МСФО.

"Отрицательные свободные денежные потоки делают "РусГидро" сложным объектом для инвестиций. После либерализации и роста цен Дальний Восток показывает результаты получше, но в III квартале вновь зафиксировал отрицательную EBITDA. Мы считаем, что с учетом инвестрасходов компания переоценена, - пишет эксперт. - Сохраняем "негативный" взгляд. Наша осторожность относительно компании связана с существенными инвестициями и отсутствием дивидендов. Когда инвестпрограмма пойдет на спад, ситуация со свободным денежным потоком может быстро улучшиться".

