Рубль может перейти к ослаблению в пятницу - БКС Экспресс

Национальная валюта может перейти к ослаблению на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Продажи иностранной валюты, вероятно, усилились со стороны экспортеров в последний день для таких сделок в режиме TOM (с поставкой рублей "завтра"), чтобы получить средства с целью уплаты налогов в пятницу, отмечает эксперт.

"Юань способен в ближайшие сессии предпринять еще одну попытку преодолеть сильное сопротивление, которое находится на пятничном максимуме, установленном вблизи отметки 11,17 руб. за юань, одновременно являющейся минимумом прошлого четверга", - указывает Бабин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.