Покупка акций Озона может быть интересной средне- и долгосрочной инвестицией - "Велес Капитал"

Покупка акций МКПАО "Озон" на текущих уровнях может быть интересной среднесрочной и долгосрочной инвестицией, в то время как в краткосрочном периоде бумаги могут сохранять повышенную волатильность, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Среднесрочные факторы по эмитенту после проведения редомициляции осенью остаются преимущественно благоприятными, считает эксперт.

Так, с 19 декабря 2025 года бумаги войдут в состав расчета индекса Мосбиржи.

Компания ранее в ноябре также представила сильные финансовые результаты за 3К25 по МСФО, объявила о первых в своей истории дивидендах за 9М25 в размере 143,55 руб. (текущая доходность - 3,8%) и программе buyback.

"Наша фундаментальная рекомендация по акциям Озона на данный момент "покупать" с целевой ценой 6822 руб." - отмечает Кожухова.

"С технической точки зрения акции "Озона" с августа, после обновления максимума с июня 2024 года (4575 руб.), находятся под нисходящим давлением, которое обеспечивается в том числе образовавшимся после редомициляции навесом. В ноябре котировки пытаются удержаться выше минимумов с лета текущего года и поддержки 3650 руб., где проходит также линия долгосрочного восходящего тренда, при сохранении преимущественно негативных сигналов дневного и недельного графиков, которые указывают на актуальность рисков развития нисходящего движения, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - В то же время гистограмма MACD дневного графика растет, что говорит о некотором ослаблении сил "медведей". Сигналом в пользу возвращения оптимизма может стать стабилизация выше сопротивления 3890 руб. с перспективой развития роста в район 4180 руб., а далее к годовому пику 4575 руб. и выше".

Покупки у текущих уровней могут быть интересной среднесрочной и долгосрочной инвестицией, в то время как в краткосрочном периоде акции "Озона" могут сохранять повышенную волатильность, заключает Кожухова.

