Аналитика
27 ноября 2025 года 16:55

"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 45,1 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" до 45,1 рубля за штуку, рекомендация при этом дается "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Котировки бумаг эмитента опустились ниже 40 рублей на фоне затяжного спада мирового спроса на алмазы, длящегося уже более трех лет, констатирует эксперт.

Ситуация усугубляется и ощутимо укрепившимся курсом рубля, негативно влияющим на доходы компаний-экспортеров, отмечает он.

"Несмотря на сильный спрос на ювелирные изделия со стороны США и Китая, мы пока не видим признаков восстановления импорта алмазов индийским ограночным сектором, в связи с чем перелом нисходящей тенденции стоит ожидать не ранее следующего года, - пишет Данилов в обзоре. - На этом фоне "АЛРОСА" продемонстрировала значительное снижение финансовых результатов и перешла к выплате минимальных дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО".

В то же время аналитик "Велес Капитала" отмечает, что даже в столь непростых условиях эмитент сохраняет положительный FCF, имеет на балансе большую денежную "подушку" и сохраняет опцию на господдержку в виде закупок Гохрана.

Также "АЛРОСА" продолжает инвестиции в долгосрочное развитие добычи алмазов и предпринимает шаги по диверсификации основной деятельности в золото.

"Мы понижаем целевую цену для бумаг компании до 45,1 руб., однако на фоне значительного падения котировок меняем рекомендацию на "покупать", - указывает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
