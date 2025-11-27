"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 45,1 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" до 45,1 рубля за штуку, рекомендация при этом дается "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Котировки бумаг эмитента опустились ниже 40 рублей на фоне затяжного спада мирового спроса на алмазы, длящегося уже более трех лет, констатирует эксперт.

Ситуация усугубляется и ощутимо укрепившимся курсом рубля, негативно влияющим на доходы компаний-экспортеров, отмечает он.

"Несмотря на сильный спрос на ювелирные изделия со стороны США и Китая, мы пока не видим признаков восстановления импорта алмазов индийским ограночным сектором, в связи с чем перелом нисходящей тенденции стоит ожидать не ранее следующего года, - пишет Данилов в обзоре. - На этом фоне "АЛРОСА" продемонстрировала значительное снижение финансовых результатов и перешла к выплате минимальных дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО".

В то же время аналитик "Велес Капитала" отмечает, что даже в столь непростых условиях эмитент сохраняет положительный FCF, имеет на балансе большую денежную "подушку" и сохраняет опцию на господдержку в виде закупок Гохрана.

Также "АЛРОСА" продолжает инвестиции в долгосрочное развитие добычи алмазов и предпринимает шаги по диверсификации основной деятельности в золото.

"Мы понижаем целевую цену для бумаг компании до 45,1 руб., однако на фоне значительного падения котировок меняем рекомендацию на "покупать", - указывает эксперт инвесткомпании.

