"Цифра брокер" обновил состав своих модельных портфелей с акциями и облигациями РФ

"Цифра брокер" обновил состав своих модельных портфелей с российскими акциями и облигациями.

Так, из консервативного портфеля (подходит инвесторам с низкой склонностью к риску и приносит стабильный дивидендный доход, облигации в портфеле имеют наивысший кредитный рейтинг) аналитики убрали акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" с учетом санкционного фактора, добавили акции "МТС" - компания выступает одним из ключевых бенефициаров дальнейшего снижения ключевой ставки и обеспечивает привлекательную дивдоходностью выше 16%. Из портфеля исключены облигации Южуралзолото 001P-03 по причине их погашения 23 ноября. Были добавлены ОФЗ-ПД 26245 с купоном 12% и погашением в 2035 году. Таким образом, актуальный состав консервативного портфеля включает в себя акции Сбербанка, "Норильского никеля", "ФосАгро", "Интер РАО", "Россети Ленэнерго" прив., "ИКС 5", "МТС", а также облигации: ОФЗ-ПД 26242, Автодор БО-003Р-03, Газпром Капитал БО-001Р-08, Газпром Капитал ЗО26-1-Д, РЖД 001P-28R, ДОМ.РФ 002Р-01, Газпром нефть 003P-07R, Банк ВТБ Б-1-343, ОФЗ-ПД 26238 и ОФЗ-ПД 26245. Кроме того, в число консервативных инструментов экспертов входят вложения в золото.

Сбалансированный портфель (умеренная склонностью к риску, защитным инструментам отдается меньшее предпочтение) не изменился. В нем по-прежнему находятся акции Сбербанка, "Полюса", "Транснефти", "МД Медикал Груп", "Яндекса", "Ленты", "НОВАТЭКа", ГК "Ренессанс страхование", "Московской биржи" и "Т-Технологий", а также облигации: Инарктика 002Р-01, КАМАЗ БО-П11, Россети Московский регион 001P-05, РСХБ БO-03-002P, Балтийский лизинг БО-П12.

Из спекулятивного портфеля (для инвесторов с высокой склонностью к риску, состоит из высокодоходных и рискованных акций компаний роста) аналитики исключили акции Henderson, снизили вес акций HeadHunter, "Аренадата" и ВТБ, добавили акции МКПАО "Озон" после редомициляции, "Группы Позитив" в ожидании восстановления бизнеса, "Совкомфлота" и "Северстали".

"В отношении "Совкомфлота" на текущий момент реализовались все возможные риски, и финансовые результаты достигли своего предела снижения относительно высокой базы прошлых лет", - отмечают эксперты. "Мы полагаем, что в результате последующего восстановления в строительном секторе по мере снижения ключевой ставки, нормализации рыночных ставок по ипотеке и активизации спроса, в числе бенефициаров до застройщиков окажутся металлурги. Среди прочих представителей отрасли делаем ставку именно на "Северсталь" из- за наиболее высокой маржинальности, прохождения пика инвестиционного цикла, что позволит в перспективе дополнительно расширить маржу, а также большей открытости менеджмента компании", - добавляют они.

В состав спекулятивного портфеля входят на данный момент акции "Яндекса", HeadHunter, "Новабев групп", "Промомеда", "Аренадата", ПАО "Озон Фармацевтика", ВТБ, МКПАО "Озон", "Группы Позитив", "Совкомфлота", "Северстали", а также облигации: Интерлизинг 001Р-07, Росэксимбанк 002Р-04, Сегежа Групп 003P-02R, АйДи Коллект, 001P-05 и Русал БО-001Р-07.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.