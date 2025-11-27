"Финам" повысил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $36,2 за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

"Недавняя турбулентность технологического сектора США, связанная с сомнениями рынка в заключении сделки NVIDIA с OpenAI, а также с опасениями относительно сохранения ставки на декабрьском заседании ФРС, привела к коррекции ETF. Американский рынок вскоре развернулся, при этом просадку в фонде рынок не успел откупить, - указывает эксперт. - Потенциал роста цены бумаги составляет 16,5%. Мы рассчитывали справедливую стоимость фонда по средневзвешенному "апсайду" компаний, входящих в него".

Global X Video Games & Esports ETF - это инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестировании в сектор видеоигр и киберспорта. Фонд отслеживает индекс Solactive Video Games & Esports Index.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.