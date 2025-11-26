Катализаторов для роста цены акций Диасофта не видно - "Т-Инвестиции"

Катализаторов для роста котировок акций ПАО "Диасофт" на горизонте года не видно, говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ляйсян Седовой.

"Результаты эмитента за второй квартал 2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий как по темпам роста выручки, так и по рентабельности. Мы не видим катализаторов для роста котировок на горизонте года и не рекомендуем акции к покупке", - пишет эксперт.

