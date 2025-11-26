SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озон Фармацевтики

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 73 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Выручка эмитента за 9М25 превысила оценку аналитиков на 5%. Валовая прибыль и EBITDA выросли на 33%, а чистая прибыль стала больше на 50%.

Кроме того, совет директоров решил продать пакет квазиказначейских акций в 2025-2026 годах - эксперты инвестбанка не видят в этом серьезных рисков давления на котировки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.