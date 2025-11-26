"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Мосбиржи

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 193 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера.

"Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года по МСФО позитивно. Выручка биржи всего на 1% ниже наших ожиданий и на 2% выше консенсуса. Чистая прибыль превысила наш прогноз на 6% (консенсус превышен на 9%) за счет низких издержек. Тем не менее сохраняем рекомендацию "держать" по акциям с целевой ценой 193 рубля", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.