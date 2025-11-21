"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Аэрофлота до 77,15 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Аэрофлота" с 88,66 руб. до 77,15 руб. за штуку, что предполагает 45%-й среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Оценка по-прежнему учитывает 25%-ный дисконт - поправку на риски вложений в бумаги компании.

По итогам 1П2025 капитальные инвестиции "Аэрофлота" составили 100,6 млрд против 91 млрд руб за весь 2024 год. При этом, согласно комментариям руководства компании, увеличение CAPEX носит технический и разовый характер, связано с проведением сделок страхового урегулирования (СУ) на 43 млрд руб.

"В отличии от решений по страховому урегулированию прошлых лет здесь другая структура, которая основана на привлечении кредита, авансе по лизингу (в результате лизинговый долг по 17 воздушным судам стал долгом, обеспеченным кредитом), - отмечают стратеги. - В отчете о движении денежных средств в статистике потока денежных средств от инвестиционной деятельности это отразилось в как покупка основных средств. Однако по факту это технический, а не фактический рост CAPEX, который, с поправкой на эффект от сделок страхурегулирования, составит 57,6 млрд руб. против 56,6 млрд руб в 1П2024".

Тем не менее, с учетом пересмотра компанией долгосрочного целевого уровня пассажиропотока и на фоне ожидаемого значительного среднесрочного повышения уровня кредитных издержек прогноз соотношения чистого денежного потока к выручке компании на 2025-2031 годы аналитиками "АКБФ" снижен с порядка 8% до порядка 6,5%. Долгосрочный прогноз среднегодового прироста выручки компании в 2025-2032гг составляет порядка 16% против порядка 14% согласно предыдущей оценке.

