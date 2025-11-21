"Финам" рекомендует держать акции Lam Research с прогнозной ценой $135,2

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акцияи Lam Research с прогнозной стоимостью на уровне $135,2 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу снижения на 3,2%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"В последние месяцы акции Lam Research показывали значительный рост, заметно опережая динамику рынка и сектора, - пишет эксперт. - Поддержку котировкам оказывал рост спроса на оборудование для производства полупроводников на фоне активного развития ИИ-решений, а также новости о стратегическом партнерстве с JSR. Публикация сильных квартальных результатов усилила ралли, однако последующая коррекция продемонстрировала чувствительность бумаг к колебаниям отраслевых индексов. Учитывая, что ключевые позитивные факторы уже во многом отражены в текущей цене, дальнейший потенциал роста выглядит ограниченным".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов.

