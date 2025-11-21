"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Роснефти" на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие 2025 года (формально за 9 месяцев) в размере 11,56 рублей на акцию. Дивидендная доходность должна составить 3%.

"Размер дивидендов за I полугодие 2025 года оказался существенно ниже, чем за аналогичный период 2024 года (36,5 руб. на акцию), - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Основные причины - ухудшение ценовой конъюнктуры, рост тарифов естественных монополий и высокая ключевой ставки в I полугодии. Мы не ожидаем реакции рынка на новость о промежуточных дивидендах, размер которых не стал сюрпризом".

По мнению экспертов, главными факторами для динамики акций в ближайшие дни будут новости о диалоге Украина-США-РФ, поскольку "Роснефть", на их взгляд, одна из самых реагирующих на международные события бумаг.

"Из корпоративных событий у "Роснефти" в конце следующей недели ожидается публикация финансовой отчетности за III квартал, - напоминают аналитики. - У нас "позитивный" взгляд на акции "Роснефти" на горизонте года. Независимо от ситуации на международной арене, мы ожидаем запуска в конце 2026 года крупнейшего проекта "Восток Ойл".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.