ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ставки на 50 б.п. и паузой - "Альфа-Капитал"

ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и паузой, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала".

В ноябре инфляционные ожидания населения неожиданно развернулись вверх - до 13,3% после 12,6% в сентябре и октябре, отмечают эксперты. Оценка наблюдаемой инфляции также возросла, до 14,5% против 14,1% месяцем ранее.

Аналитики обращают внимание на то, что оценки текущей инфляции сильнее выросли у домохозяйств без сбережений (+0,3 п. п., до 15,4%), а вот инфляционные ожидания выросли у респондентов с накоплениями (резкий рост с 11,1% до 12,3%), доля которых в выборке снизилась с 39% до 31%.

"Для ЦБ это сигнал о том, что инфляционные ожидания все еще не заякорены, - считает эксперт "Альфа-Капитала" Алина Попцова. - Вкупе с ростом ценовых ожиданий бизнеса это может выступить аргументом в пользу осторожного решения по ставке на заседании ЦБ в декабре. Однако в оценке экономической ситуации и рисков регулятор опирается на комплекс данных. Умеренные темпы инфляции в ноябре и замедление экономического роста оставляют пространство для рассмотрения возможности смягчения политики. Поэтому на столе у Банка России, вероятно, будет выбор между снижением ставки на 50 б. п. и паузой".

