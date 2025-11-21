"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $517,4

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $462 до $517,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,2% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги биотехнологической компании с августа перешли в фазу отскока на фоне успешного запуска коммерциализации новых препаратов Alyftrek и Journavx и далее продолжили укрепление за счет удачной отчетности за 3К25, превысившей прогнозы по основным параметрам, - пишет эксперт. - С учетом новостей по части R&D и хода коммерциализации новых наименований мы считаем, что перед ними открылся новый потенциал роста цены".

По мнению Саидовой, к рискам для компании можно отнести потенциальные ужесточительные меры со стороны правительства США в отношении цен наиболее дорогостоящих лекарств и потенциальное влияние тарифов.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза), наследственных болезней крови и других состояний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.