21 ноября 2025 года 13:16
"Эйлер" понизил прогнозную цену акций ВК до 300 руб
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций МКПАО "ВК" до 300 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Результаты эмитента за третий квартал 2025 года в целом соответствуют консенсус-прогнозу и нашим оценкам", - отмечают эксперты. Аналитики "Эйлер" скорректировали свою модель с учетом результатов за девять месяцев, а также заложили в нее более низкую безрисковую ставку. В результате прогнозная цена акции на горизонте двенадцати месяцев снизилась на 17%, до 300 рублей за штуку (потенциал роста составляет 10%). По оценкам экспертов компании, акции ВК торгуются с премией к российским технологическим компаниям около 30% по мультипликатору EV/EBITDA за 2026 год при более низких, чем у других компаний, ожидаемых темпах роста. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
