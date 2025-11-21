ПСБ подтверждает прогноз индекса RGBI на уровнях 118-120п к концу 2025г

Банк ПСБ подтверждает прогноз индекса RGBI на уровнях 118-120 пунктов к концу текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича.

Рост инфляционных ожиданий несколько охладил позитив на рынке ОФЗ, однако позитивный взгляд на рынок госбумаг сохраняется, отмечает эксперт.

"Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до 13,3% с 12,6% в октябре, что, на наш взгляд, является следствием повышения НДС и утильсбора (рост ожиданий зафиксирован у граждан со сбережениями). В целом инфляционные ожидания устойчиво остаются повышенными, но их колебания в течение 2025 года происходит в достаточно узком диапазоне 13-13,5%, - пишет Грицкевич. - Мы сохраняем наш прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ РФ в декабре на 50 б.п. На наш взгляд, скорость смягчения денежно-кредитной политики останется сдержанной - более быстрое снижение инфляции будет компенсироваться ускорением кредитования и повышенным уровнем инфляционных ожиданий".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.