"Алор Брокер" позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций "Т-Технологий"

"Алор Брокер" позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены акций МКПАО "Т-Технологии", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Игоря Соколова.

"Совет директоров эмитента рекомендовал выкупить с рынка 5% акций, а это примерно 10% free-float, для последующей мотивации сотрудников. Намерение выплатить дивиденды из расчета 1,2% дивдоходности хоть и позитивное, но не являющееся сильным драйвером роста. А вот программа buyback, на наш взгляд, еще не отыграна рынком. Среднесрочно на акции компании мы смотрим позитивно, и еще давно рекомендовали докупать их на просадках", - пишет эксперт.

