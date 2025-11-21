.
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет проторговывать диапазон 2600-2700п в пятницу - ПСБ
Динамика мировых рынков
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
21 ноября 2025 года 10:17

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет проторговывать диапазон 2600-2700п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет проторговывать диапазон 2600-2700 пунктов в пятницу с возможными попытками снижения в его нижнюю половину, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи за последние три дня вырос более чем на 8%, причем рост носил выраженно новостной характер. В пятницу ждем некоторого охлаждения: локально рынок, в первую очередь сегмент "фишек", уже выглядит перегретым, кроме того, рост, причем бурный, проходил на ожиданиях, теперь инвесторам необходимо осмыслить, насколько они реализуемы, - пишет эксперт в комментарии. - Отмечу, что в эти выходные торги на Московской бирже не проводятся, что повышает новостные риски и способно выступить дополнительным сдерживающим оптимизм фактором. Полагаем, что индекс Мосбиржи будет проторговывать диапазон 2600-2700 пунктов, пытаться, как и в четверг днем, откатиться в его нижнюю половину".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


Лента аналитики
21 ноября 2025 года 17:05
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Роснефти" на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие 2025 года (формально за 9 месяцев) в размере 11,56 рублей на акцию. Дивидендная...    читать дальше
21 ноября 2025 года 16:31
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen
"Финам" после рассмотрения отчетности за 3К2025 присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen Inc. с целевой ценой $406 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 18,7%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Биотехнологический гигант Amgen отчитался...    читать дальше
21 ноября 2025 года 15:50
ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ставки на 50 б.п. и паузой - "Альфа-Капитал"
ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и паузой, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала". В ноябре инфляционные ожидания населения неожиданно развернулись вверх - до 13,3% после 12,6% в сентябре и октябре, отмечают эксперты. Оценка наблюдаемой...    читать дальше
21 ноября 2025 года 15:16
Альфа-банк позитивно оценивает перспективы акций Т-Технологий
Альфа-банк позитивно оценивает перспективы акций "Т-Технологий" на фоне опубликованных финрезультатов по МСФО за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков. "Т-Технологии" раскрыли финансовые результаты по МСФО за 3К25: операционная чистая прибыль группы составила 45,2 млрд руб. (+9% кв/кв, +19% г/г)...    читать дальше
21 ноября 2025 года 14:45
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций ЛУКОЙЛа
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 7283 рублей а бумагу, что соответствует потенциалу роста на 31%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 397 руб. в качестве промежуточных дивидендов....    читать дальше
21 ноября 2025 года 14:13
"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $517,4
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $462 до $517,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,2% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги...    читать дальше
21 ноября 2025 года 13:47
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций ПАО "Софтлайн", в настоящее время бумаги котируются на справедливом уровне, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Выполнение амбициозных планов менеджмента эмитента на 2025 год потребует сильного IV...    читать дальше
21 ноября 2025 года 13:16
"Эйлер" понизил прогнозную цену акций ВК до 300 руб
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций МКПАО "ВК" до 300 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Результаты эмитента за третий квартал 2025 года в целом соответствуют консенсус-прогнозу и нашим...    читать дальше
21 ноября 2025 года 12:45
Бумаги ФосАгро остаются одними из долгосрочных фаворитов сырьевого сектора - "Т-Инвестиции"
Бумаги "ФосАгро" остаются одними из долгосрочных фаворитов сырьевого сектора на российском фондовом рынке, говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ахмеда Алиева. Эмитент представил результаты за третий квартал текущего года по МСФО, также совет директоров не стал выносить...    читать дальше
21 ноября 2025 года 12:19
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку перспектив цены акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Позитивно оцениваем результаты эмитента за 3К25 по МСФО. В целом они оказались чуть выше наших ожиданий и консенсуса....    читать дальше
Страница 1 из 15
