Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Промомед" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Фармацевтическая группа "Промомед" представила предварительные данные по выручке по итогам девяти месяцев 2025 года. Совокупная выручка Группы за отчетный период выросла на 78% к аналогичному периоду 2024 года и достигла 19 млрд рублей. По оценкам экспертов, темп роста выручки "Промомед" в шесть раз превысил темп роста всего фармацевтического рынка в стоимостном выражении, который составил 12,6% (по данным IQVIA).

"Промомед" представил сильные результаты по итогам девяти месяцев 2025 года, значительно превысив темпы роста рынка и подтвердив свой прогноз роста финансовых показателей в 2025 году, - пишут аналитики сервиса. - За 9 месяцев 2025 года было получено 18 новых патентов и выведено на рынок несколько инновационных препаратов, включая "Велгия ЭКО", "Райтбуфен", "Мигрениум Нео" и "Амбервин Пульмо". Акции "Промомеда" являются привлекательными для долгосрочного инвестора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несе