19 ноября 2025 года 10:30
Рынок акций РФ может показать сдержанный рост в среду утром - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок в среду утром выглядит готовым к развитию сдержанного роста в ожидании геополитических новостей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "На корпоративном фронте интерес к иностранным активам "ЛУКОЙЛа" при этом сохраняется, а среди возможных покупателей значатся ExxonMobil, Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co. и Carlyle Group", - отмечает эксперт в комментарии. Опасность для настроений в РФ по-прежнему представляют риски вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов, а также конфискация российских активов, которую продолжают обсуждать в Европе, указывает Кожухова. Среднесрочные настроения в акциях на данный момент все еще склоняются в сторону "медвежьих", полагает она. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
