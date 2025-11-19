Закрепление индекса Мосбиржи выше 2600п пока маловероятно - "Алор Брокер"

Закрепление индекса Мосбиржи выше 2600 пунктов без дополнительных драйверов маловероятно, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

"Скорее всего, при приближении к данной отметке спекулянты начнут фиксировать небольшую прибыль, что потащит котировки вниз", - отмечает эксперт.

Также Соколов указывает, что пара юань/рубль продолжает консолидацию чуть ниже технического сопротивления 11,4 руб. за юань, однако во вторник на дневном графике был нарисован "крест", что часто является предвестником движения.

