Рубль может удержать позиции в диапазоне 11-11,5 руб./юань до конца ноября - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может удержать позиции в диапазоне 11-11,5 рубля за юань до конца текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Мы не ожидаем существенного смещения позиций пары юань/рубль на торгах в среду, в результате чего верхняя половина диапазона 11-11,5 руб. за юань останется актуальной. При этом пара может попробовать сделать шаг к верхней границе данного коридора, которая выступает ближайшим сопротивлением, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что снижается вероятность выхода вверх из данного коридора - на следующей неделе рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В такой ситуации рубль может удержать позиции в текущем целевом диапазоне до конца ноября".

