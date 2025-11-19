Диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 2550-2630п - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2550-2630 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Бенчмарк будет инерционно поддержан геополитикой. Соответственно, в фокусе снова могут быть зависимые от событий на внешнем контуре бумаги "ЛУКОЙЛа", "Аэрофлота" и "Совкомфлота", - отмечает эксперт в комментарии.

