18 ноября 2025 года 19:00
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций РусАла
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Цены на алюминий в следующем году могут перейти к снижению до $2500-2600 за тонну (на 10-12% с текущих уровней), полагает эксперт. По его мнению, для этого есть несколько причин: - рост производства алюминия в Индонезии; - сохранение низких цен на основное сырье, глинозем, в результате избытка на мировом рынке; - замедление роста спроса в Китае на фоне проблем в секторе недвижимости и планов властей по ограничению роста мощностей в промышленном секторе. "Текущие цены на алюминий довольно высокие относительно издержек. Они предполагают повышенную операционную рентабельность производителей. В таком случае возникает вероятность расконсервирования ранее закрытых мощностей, - отмечает Алиев. - Учитывая это, мы не ожидаем увидеть дефицит на глобальном рынке алюминия. Считаем, что текущая цена может перейти к снижению в 2026 году". В связи с этим аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" для акций алюминиевой компании "РусАл" и оценивают форвардный EV/EBITDA металлурга на уровне 4,4х при текущих ценах на алюминий и курсе рубля против исторического 4,0х. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
