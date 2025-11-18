"Финам" повысил прогнозную цену акций Costco до $876

"Финам" повысил прогнозную цену акций Costco Wholesale с $620 до $876 за бумагу и рекомендацию - до "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

Потенциал снижения составляет 4% с текущих уровней.

"Costco продолжает демонстрировать одни из сильнейших финансовых и операционных результатов в глобальном ритейле: компания уверенно наращивает выручку, улучшает показатели маржинальности и сохраняет высокую лояльность клиентской базы даже в условиях замедления потребительского спроса, - отмечает эксперт. - Тем не менее после бурного рывка в начале года динамика акций заметно охладилась: бумаги Costco практически не изменились в цене (доходность YTD - 0,4%), в то время как индекс S&P 500 прибавил 13,4%. Несмотря на это, бумаги по-прежнему торгуются с заметной премией к сектору и остаются слишком дорогими для покупки на текущих уровнях".

Costco Wholesale - сеть магазинов складского типа, продающая товары потребительского направления, включая продукты питания, домашнюю и офисную электронику, книги, ювелирные украшения.

