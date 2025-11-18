"Префы" Россети Ленэнерго привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции "ПАО "Россети Ленэнерго" привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Аналитики сервиса позитивно оценивают вышедшую бухгалтерскую отчетность "Россети Ленэнерго" по РСБУ за девять месяцев 2025 года, согласно которой выручка компании за 9М25 года увеличилась на 15,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 102,4 млрд рублей.

"В случае с "Ленэнерго" необходимо отслеживать результаты компании по российским стандартам бухгалтерской отчетности, так как именно из чистой прибыли по РСБУ "Ленэнерго" выплачивает дивиденды, - пишут эксперты. - Маржинальность прибыли от продаж за девять месяцев 2025 года выросла до 34,4% против 32,7% годом ранее, а процентные доходы увеличились на 71,6%".

Форвардная дивидендная доходность за 2025 год в соответствии с прогнозами аналитиков сервиса может составить более 14% к цене акций на 18.11.2025, что привлекательно с учетом ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.