Динамика индекса Мосбиржи пока укладывается в рамки коррекции вверх - ПСБ

Текущая динамика индекса Мосбиржи пока укладывается в рамки коррекционного движения вверх, целью может стать уровень 2630 пунктов, однако его достижение остается под вопросом, считает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич.

"Поводом к покупкам на фондовом рынке во вторник стало улучшение ожиданий по геополитике. На наш взгляд, текущая динамика укладывается в рамки коррекции и пока нельзя говорить о формировании восходящего тренда. Возможной целью коррекционного отскока, по нашим оценкам, может служить район 2630 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако реализация этого сценария остается под вопросом, что вместе с небольшим "апсайдом" несет на себе повышенные риски для длинных позиций", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.