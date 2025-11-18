.
18 ноября 2025 года 13:42
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Промомеда
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Промомед" с прогнозной стоимостью на уровне 654,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Фармацевтическая компания представила операционные результаты за девять месяцев 2025 года. Выручка выросла на 78% и составила 19 млрд рублей - рост выручки в шесть раз выше темпа роста фармацевтического рынка, констатируют эксперты. Было зарегистрировано восемнадцать новых патентов и выведено на рынок несколько новых препаратов. Количество препаратов в портфеле достигло 364 штук, отмечают аналитики инвесткомпании. Эмитент подтвердил прогноз финансовых показателей на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности по EBITDA на уровне 40%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
