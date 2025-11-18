"Финам" понизил прогнозную цену акций X5 до 3470 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) до 3470 рублей за штуку, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

Бумаги эмитента с момента июльской дивидендной отсечки демонстрировали слабую динамику на фоне общего охлаждения интереса инвесторов к ритейлу и заметного ухудшения прибыли в третьем квартале, отмечает эксперт инвесткомпании.

"Коррекция ключевых метрик подтвердила необходимость пересмотра оценки компании и обновления целевой цены, - пишет Магомедов. - Тем не менее наше отношение к бумаге остается положительным: X5 сохраняет лидерство на рынке, реализует новую прозрачную дивидендную политику и продолжает показывать уверенную операционную динамику, что позволяет с оптимизмом смотреть на долгосрочный потенциал компании даже в турбулентной рыночной среде. Целевая цена рассчитана на основе форвардных мультипликаторов P/E, EV/Sales на 2026 год для компаний-аналогов с использованием странового дисконта в 30%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.