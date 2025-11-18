.
18 ноября 2025 года 10:49
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ТМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент продал крупному институциональному инвестору казначейский пакет акций, выкупленных в ходе процесса перехода на единую акцию. Компания продала 1 млн 166,51 тыс. штук акций (0,1% от общего количества акций и 60% от выкупленного у несогласных пакета) на общую сумму 135,432 млн рублей. Цена за одну акцию соответствовала цене выкупа - 116,1 руб./штука. "Считаем новость нейтральной. Полученные от продажи деньги ТМК может направить на погашение долга, что снизит долговую нагрузку и, соответственно, процентные расходы. Согласно отчетности за I полугодие, Чистый долг/EBITDA эмитента составлял 3,2х, а чистый долг - 293 млрд руб." - отмечают эксперты "БКС МИ". "Сохраняем "позитивный" взгляд на акции ТМК. Мультипликатор Р/Е исходя из нашего прогноза прибыли на 2026 год составляет 4,8x, что близко к среднеисторическим значениям. В данный момент спрос на продукцию низкий из-за сокращения закупок со стороны нефтегазового сектора, - пишут аналитики в обзоре. - Ждем, что в 2026 году нефтяники снова начнут пополнять запасы трубной продукции, что поддержит финансовые результаты эмитента. Значительным позитивным фактором для компании может стать дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
